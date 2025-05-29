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В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Двое сумских подростков требовали 3 млн грн выкупа, угрожая взорвать школу. Правоохранители взрывчатки не нашли, злоумышленники задержаны, старшему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн

В Сумах двое юношей требовали выкуп в размере трех миллионов гривен, угрожая в случае невыполнения их требований взорвать школу. Правоохранители взрывного устройства не обнаружили, ребят задержали, пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Детали

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 16-летнему юноше, который угрожал взорвать школу и требовал выкуп

- говорится в сообщении прокуратуры. 

Следствию стало известно, что фигурант дела предоставил своему товарищу, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, необходимые данные, которые тот использовал для создания электронной почты и отправки письма соответствующим компетентным органам.

В частности, юноши согласовали текст, в котором говорилось о том, что террористическая группировка заминировала школу 4 гексогеновыми бомбами 6 кг каждая и требовали выкуп в размере 3 млн грн. В случае невыполнения условий "школа вместе с детьми подлетит на 20 м в небо". При этом юноши указали фамилию, имя и адрес, куда следует привезти средства, знакомой девушки

- отметили прокуратуры.

Было задействовано большое количество правоохранителей, чтобы проверить полученную информацию. Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было.

Полиция нашла ребят, которые решили "пошутить" таким способом. Старшему фигуранту дела инкриминируют отправку заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено пребывание за решеткой сроком от четырех до восьми лет. В отношении его младшего сообщника решается вопрос о применении мер воспитательного характера.

Дополнение 

На Оболони 16-летний парень до смерти забил бездомного деревянной палкой после конфликта. Он задержан, открыто уголовное производство и избрана мера пресечения.

 В киевском лицее учитель угрожал 12-летнему ученику 7-го класса. Полиция проводит расследование инцидента и опрашивает всех участников происшествия, чтобы установить все детали. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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