У Києві вчитель погрожував 7-класнику: поліція провела перевірку в одному зі столичних ліцеїв

В одному зі столичних ліцеїв поліція провела перевірку після повідомлення про "жорстку форму спілкування" вчителя з одним із учнів. Встановлюються всі деталі інциденту, водночас навчальний заклад розпочав власну службову перевірку. Про це повідомила поліція Києва передає УНН.

Під час моніторингу соціальної мережі, ювенальні поліцейські Дніпровського управління поліції провели відео, на якому у стінах освітнього закладу вчитель у жорсткій формі спілкується з неповнолітнім хлопцем, обіцяючи "активізації теми