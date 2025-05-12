У Києві вчитель погрожував 7-класнику: поліція провела перевірку в одному зі столичних ліцеїв
Київ • УНН
У київському ліцеї вчитель погрожував 12-річному учню 7-го класу. Поліція проводить розслідування інциденту та опитує всіх учасників події, щоб встановити всі деталі.
В одному зі столичних ліцеїв поліція провела перевірку після повідомлення про "жорстку форму спілкування" вчителя з одним із учнів. Встановлюються всі деталі інциденту, водночас навчальний заклад розпочав власну службову перевірку. Про це повідомила поліція Києва передає УНН.
Під час моніторингу соціальної мережі, ювенальні поліцейські Дніпровського управління поліції провели відео, на якому у стінах освітнього закладу вчитель у жорсткій формі спілкується з неповнолітнім хлопцем, обіцяючи "активізації теми
Правоохоронці відвідали зазначений навчальний заклад та встановили, що учасниками конфлікту були 12-річний учень 7 класу та вчитель ліцею.
Як зазначається, ювенальні поліцейські опитали вчителя, адміністрацію закладу та наразі спілкуються з підлітком та його батьками.
Встановлюються всі деталі інциденту, вирішуються питання щодо правової кваліфікації. Водночас у ліцеї за вказаним фактом розпочато службову перевірку
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