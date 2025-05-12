Знімали на мобільний чоловіка, поки він тонув: у Дніпрі поліція розшукує підлітків

У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, поки той тонув у міському кар'єрі. Наразі правоохоронці встановлюють особи "операторів". Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ненадання допомоги в обставинах, що загрожують життю. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області передає УНН.

Поліція встановлює підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар'єру в місті Дніпро. 10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що після інциденту, у соцмережах було поширено відео, зняте імовірно перед загибеллю чоловіка. Втім жодної допомоги загиблому, за їхніми словами, надано не було.

За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) - додали у поліції.

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