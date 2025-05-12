Знімали на мобільний чоловіка, поки він тонув: у Дніпрі поліція розшукує підлітків
Київ • УНН
У Дніпрі поліція розслідує факт зйомки підлітками потопаючого чоловіка в кар'єрі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці.
У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, поки той тонув у міському кар'єрі. Наразі правоохоронці встановлюють особи "операторів". Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ненадання допомоги в обставинах, що загрожують життю. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області передає УНН.
Поліція встановлює підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар'єру в місті Дніпро. 10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції
Правоохоронці додають, що після інциденту, у соцмережах було поширено відео, зняте імовірно перед загибеллю чоловіка. Втім жодної допомоги загиблому, за їхніми словами, надано не було.
За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)
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