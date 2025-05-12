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Снимали на мобильный мужчину, пока он тонул: в Днепре полиция разыскивает подростков

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Днепре полиция расследует факт съемки подростками тонущего мужчины в карьере. Решается вопрос об открытии уголовного производства за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности.

Снимали на мобильный мужчину, пока он тонул: в Днепре полиция разыскивает подростков

В Днепре подростки снимали на видео мужчину, пока тот тонул в городском карьере. Сейчас правоохранители устанавливают личности "операторов". Решается вопрос об открытии уголовного производства за неоказание помощи в обстоятельствах, угрожающих жизни. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области передает УНН.

Полиция устанавливает подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину в водоеме карьера в городе Днепр. 10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию 

- говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что после инцидента, в соцсетях было распространено видео, снятое предположительно перед гибелью мужчины. Впрочем, никакой помощи погибшему, по их словам, оказано не было.

По указанному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) 

- добавили в полиции.

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Алена Уткина

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