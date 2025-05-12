Вызвали полицию и взорвали взрывчатку: под Ровно задержали юношей за теракт по заказу рашистов
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали двух 18-летних жителей Ровно, которые подозреваются в том, что по заказу рашистов совершили теракт против правоохранителей. Они пытались подорвать наряд полиции, прибывший на вызов.
Правоохранители задержали российских агентов, которые пытались подорвать наряд полиции возле Ровно, ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, сообщили в СБУ, Нацполиции и Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали приспешников рф, которые по заказу рашистов совершили теракт против правоохранителей в Ровенской области. По материалам дела, фигуранты пытались подорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом
Детали
Во время звонка на экстренную линию аноним, как указано, "сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти". "По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал", - отметили в СБУ.
Как уточнили в полиции, завербованные российскими спецслужбами молодые люди пытались подорвать следственно-оперативную группу. "Правоохранители начали осматривать помещение и, поднявшись на второй этаж, услышали щелчок, характерный для срабатывания запала к гранатам. Полицейские быстро среагировали и успели отбежать, а через несколько секунд произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал", - рассказали в полиции.
"Сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" задержали исполнителей теракта. Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, которые выполняли заказ российской спецслужбы", - говорится в сообщении СБУ.
По данным СБУ, для совершения преступления они по инструкции оккупантов сделали два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.
"Все комплектующие террористы забрали из схрона, координаты которого мессенджером получили от российского куратора", - указали в СБУ.
"Далее по его указанию молодые люди замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта. Чтобы отследить прибытие наряда полиции, фигуранты установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов", - сообщили в спецслужбе.
Отмечается, что после подготовки подрыва "террористы разъехались по домам, где надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно".
"За совершение теракта юношам пообещали перечислить 2 тыс. долларов США на криптокошелек, которые подозреваемые так и не получили", - уточнили в Офисе Генпрокурора.
Правоохранители задержали обоих фигурантов по адресам проживания. Кроме того, при обследовании места теракта было обнаружено второе СВУ, которое не сработало после попыток его активации рашистами, отметили в СБУ.
В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
"По ходатайству прокуратуры, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Как отметили в СБУ, злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению теракта.
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