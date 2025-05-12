Вызвали полицию и взорвали взрывчатку: под Ровно задержали юношей за теракт по заказу рашистов

Правоохранители задержали российских агентов, которые пытались подорвать наряд полиции возле Ровно, ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, сообщили в СБУ, Нацполиции и Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали приспешников рф, которые по заказу рашистов совершили теракт против правоохранителей в Ровенской области. По материалам дела, фигуранты пытались подорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом - сообщили в СБУ.

Детали

Во время звонка на экстренную линию аноним, как указано, "сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти". "По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал", - отметили в СБУ.

Как уточнили в полиции, завербованные российскими спецслужбами молодые люди пытались подорвать следственно-оперативную группу. "Правоохранители начали осматривать помещение и, поднявшись на второй этаж, услышали щелчок, характерный для срабатывания запала к гранатам. Полицейские быстро среагировали и успели отбежать, а через несколько секунд произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал", - рассказали в полиции.

"Сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" задержали исполнителей теракта. Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, которые выполняли заказ российской спецслужбы", - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, для совершения преступления они по инструкции оккупантов сделали два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.

"Все комплектующие террористы забрали из схрона, координаты которого мессенджером получили от российского куратора", - указали в СБУ.

"Далее по его указанию молодые люди замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта. Чтобы отследить прибытие наряда полиции, фигуранты установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что после подготовки подрыва "террористы разъехались по домам, где надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно".



"За совершение теракта юношам пообещали перечислить 2 тыс. долларов США на криптокошелек, которые подозреваемые так и не получили", - уточнили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители задержали обоих фигурантов по адресам проживания. Кроме того, при обследовании места теракта было обнаружено второе СВУ, которое не сработало после попыток его активации рашистами, отметили в СБУ.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

"По ходатайству прокуратуры, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Как отметили в СБУ, злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению теракта.

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