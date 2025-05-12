Викликали поліцію і підірвали вибухівку під Рівним: затримали юнаків за теракт на замовлення рашистів

Правоохоронці затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного, ними виявилися двоє 18-річних жителів Рівного, повідомили в СБУ, Нацполіції та Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали поплічників рф, які на замовлення рашистів вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині. За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом - повідомили в СБУ.

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Під час дзвінка на екстрену лінію анонім, як вказано, "повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті". "Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав", - зазначили у СБУ.

Як уточнили у поліції, завербовані російськими спецслужбами молодики намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. "Правоохоронці почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат. Поліцейські швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - розповіли у поліції.

"Співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби", - ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву.

"Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора", - вказали у СБУ.

"Далі за його вказівкою молодики замаскували "вибухову пастку" на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що після підготовки підриву "терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися "залягти на дно" і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно".



"За вчинення теракту юнакам пообіцяли перерахувати 2 тис доларів США на криптогаманець, які підозрювані так і не отримали", - уточнили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Окрім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами, зазначили у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

"За клопотанням прокуратури, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначили у СБУ, зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

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