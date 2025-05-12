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В Киеве учитель угрожал 7-класснику: полиция провела проверку в одном из столичных лицеев

Киев • УНН

 • 628 просмотра

В киевском лицее учитель угрожал 12-летнему ученику 7-го класса. Полиция проводит расследование инцидента и опрашивает всех участников происшествия, чтобы установить все детали.

В Киеве учитель угрожал 7-класснику: полиция провела проверку в одном из столичных лицеев

В одном из столичных лицеев полиция провела проверку после сообщения о "жесткой форме общения" учителя с одним из учеников. Устанавливаются все детали инцидента, в то же время учебное заведение начало собственную служебную проверку. Об этом сообщила полиция Киева передает УНН.

Во время мониторинга социальной сети, ювенальные полицейские Днепровского управления полиции провели видео, на котором в стенах образовательного учреждения учитель в жесткой форме общается с несовершеннолетним парнем, обещая "активизацию темы",

- говорится в сообщении.

Правоохранители посетили указанное учебное заведение и установили, что участниками конфликта были 12-летний ученик 7 класса и учитель лицея.

Как отмечается, ювенальные полицейские опросили учителя, администрацию заведения и сейчас общаются с подростком и его родителями.

Устанавливаются все детали инцидента, решаются вопросы относительно правовой квалификации. В то же время в лицее по указанному факту начата служебная проверка

- добавили в полиции.

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Алена Уткина

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