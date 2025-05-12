В Киеве учитель угрожал 7-класснику: полиция провела проверку в одном из столичных лицеев
Киев • УНН
В киевском лицее учитель угрожал 12-летнему ученику 7-го класса. Полиция проводит расследование инцидента и опрашивает всех участников происшествия, чтобы установить все детали.
В одном из столичных лицеев полиция провела проверку после сообщения о "жесткой форме общения" учителя с одним из учеников. Устанавливаются все детали инцидента, в то же время учебное заведение начало собственную служебную проверку. Об этом сообщила полиция Киева передает УНН.
Во время мониторинга социальной сети, ювенальные полицейские Днепровского управления полиции провели видео, на котором в стенах образовательного учреждения учитель в жесткой форме общается с несовершеннолетним парнем, обещая "активизацию темы",
Правоохранители посетили указанное учебное заведение и установили, что участниками конфликта были 12-летний ученик 7 класса и учитель лицея.
Как отмечается, ювенальные полицейские опросили учителя, администрацию заведения и сейчас общаются с подростком и его родителями.
Устанавливаются все детали инцидента, решаются вопросы относительно правовой квалификации. В то же время в лицее по указанному факту начата служебная проверка
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