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У Сумах двоє підлітків погрожували підірвати школу і вимагали викуп у розмірі 3 млн грн

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Двоє сумських підлітків вимагали 3 млн грн викупу, погрожуючи підірвати школу. Правоохоронці вибухівки не знайшли, зловмисників затримано, старшому загрожує до 8 років в'язниці.

У Сумах двоє підлітків погрожували підірвати школу і вимагали викуп у розмірі 3 млн грн

У Сумах двоє юнаків вимагали викуп у розмірі трьох мільйонів гривень, погрожуючи у разі невиконання їх вимог підірвати школу. Правоохоронці вибухового пристрою не виявили, хлопців було затримало, пишу УНН з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Деталі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який погрожував підірвати школу та вимагав викуп

- говориться в повідомленні прокуратури. 

Слідству стало відомо, що фігурант справи надав своєму товаришу, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, необхідні дані, які той використав для створення електронної пошти та надсилання листа відповідним компетентним органам.

Зокрема, юнаки узгодили текст, у якому йшлось про те, що терористичне угрупування замінувало школу 4 гексогеновими бомбами 6 кг кожна та вимагали викуп у розмірі 3 млн грн. У випадку невиконання умов "школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо". При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини

- зазначили прокуратури.

Було задіяно велику кількість правоохоронців, щоб перевірити отриману інформацію. Жодних вибухових пристроїв чи речовин виявлено не було.

Поліція знайшла хлопців, які вирішили "пожатувати" таким способом. Старшому фігуранту справи інкримінують надсилання завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 2 ст. 259 КК України).

Санкцією статті передбачено перебування за гратами строком від чотирьох до восьми років. Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру.

Доповнення 

На Оболоні 16-річний хлопець до смерті забив безхатька дерев’яною палицею після конфлікту. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.

 У київському ліцеї вчитель погрожував 12-річному учню 7-го класу. Поліція проводить розслідування інциденту та опитує всіх учасників події, щоб встановити всі деталі. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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