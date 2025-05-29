У Сумах двоє підлітків погрожували підірвати школу і вимагали викуп у розмірі 3 млн грн

У Сумах двоє юнаків вимагали викуп у розмірі трьох мільйонів гривень, погрожуючи у разі невиконання їх вимог підірвати школу. Правоохоронці вибухового пристрою не виявили, хлопців було затримало, пишу УНН з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Слідству стало відомо, що фігурант справи надав своєму товаришу, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, необхідні дані, які той використав для створення електронної пошти та надсилання листа відповідним компетентним органам.

Зокрема, юнаки узгодили текст, у якому йшлось про те, що терористичне угрупування замінувало школу 4 гексогеновими бомбами 6 кг кожна та вимагали викуп у розмірі 3 млн грн. У випадку невиконання умов "школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо". При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини