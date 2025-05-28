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На Оболоні підліток забив безхатька дерев’яною палицею: йому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

На Оболоні 16-річний хлопець до смерті забив безхатька дерев’яною палицею після конфлікту. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.

На Оболоні підліток забив безхатька дерев’яною палицею: йому повідомили про підозру

На Оболоні у Києві 16-річний підліток забив до смерті безхатька дерев’яною палицею. Він розпивав із загиблим алкоголь, а потім поконфліктував і побив його. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру. 

Деталі

Слідчі встановили, що неповнолітній у столиці познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету. А згодом вони почали разом вживати спиртні напої. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт. Суперечка переросла у штовханину, хлопець схопив палицю і завдав чоловіку понад 40 ударів по голові та тілу.

Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами. Проте врятувати не змогли, він помер через 2 дні.

В Києві чоловік напідпитку вбив 14-річного підлітка23.10.23, 12:10 • 357765 переглядiв

Підлітку оголосили про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Суд до неповнолітнього винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У місті Красноград Харківщині троє підлітків до смерті побили чоловіка у парку. Тіло 62-річного загиблого знайшли перехожі.

Лілія Набока

Лілія Набока

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