На Оболоні підліток забив безхатька дерев’яною палицею: йому повідомили про підозру
Київ • УНН
На Оболоні 16-річний хлопець до смерті забив безхатька дерев’яною палицею після конфлікту. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.
На Оболоні у Києві 16-річний підліток забив до смерті безхатька дерев’яною палицею. Він розпивав із загиблим алкоголь, а потім поконфліктував і побив його. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Слідчі встановили, що неповнолітній у столиці познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету. А згодом вони почали разом вживати спиртні напої. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт. Суперечка переросла у штовханину, хлопець схопив палицю і завдав чоловіку понад 40 ударів по голові та тілу.
Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами. Проте врятувати не змогли, він помер через 2 дні.
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Підлітку оголосили про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Суд до неповнолітнього винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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