В Києві чоловік напідпитку вбив 14-річного підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, який під час суперечки зарізав 14- річного підлітка ножем. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомило головне управління Національної поліції у місті Києві, пише УНН.
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Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій вони констатували смерть неповнолітнього хлопця.
Потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Нападником виявився киянин 1977 року народження.
Спершу між юнаком та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому. Потім зловмисник вдарив підлітка ножем у груди та залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали «швидку».
Поліція розшукала чоловіка за місцем проживання та вилучила речовий доказ, який нападник сховав у сусідки та направили його на експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті.
Слідчі затримали чоловіка, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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