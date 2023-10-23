В Киеве выпивший мужчина убил 14-летнего подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве участковые офицеры полиции задержали мужчину, который во время спора зарезал 14-летнего подростка ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в городе Киеве, пишет УНН.
Детали
Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение от врачей «скорой» о том, что рядом с многоэтажкой на улице Пражской они констатировали смерть несовершеннолетнего парня.
Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим оказался киевлянин 1977 года рождения.
Сначала между юношей и мужчиной возник спор из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему. Затем злоумышленник ударил подростка ножом в грудь и покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали «скорую».
Полиция разыскала мужчину по месту жительства и изъяла вещественное доказательство, которое нападавший спрятал у соседки и направили его на экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причины смерти.
Следователи задержали мужчину, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до п’пятнадцати лет лишения свободы.
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