В Києві чоловіка забили до смерті заради паролю від банківської картки: поліція затримала підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція затримала чоловіків, які в результаті конфлікту за допомогою насилля та катувань намагалися змусити потерпілого повідомити пароль від його банківської картки. Після смерті жертви фігуранти заховали його тіло в смітті. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, пише УНН.
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“Як стало відомо, загиблий — уродженець Сумщини, який приїхав до Києва на заробітки. Того дня потерпілий разом зі знайомим саме купив алкогольні напої, а по дорозі з магазину вони зустріли ще двох товаришів, які запросили їх на застілля у будівельний вагончик. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого двоє фігурантів, 37 та 46 років, побили сумчанина. У подальшому вони дізналися, що потерпілий має при собі мобільний телефон і банківську картку, на якій, ймовірно, можуть бути гроші. Аби отримати пароль від картки, нападники почали затискати йому пальці обценьками”, – розповіли у нацполіції.
Деталі
До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Канальний знайдено тіло мертвого чоловіка.
Під час огляду потерпілого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. Згодом розтин тіла показав, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих травм.
Протягом доби оперативники столичного главку та відділу кримінальної поліції територіального підрозділу встановили обставини події та затримали підозрюваних. Ними виявилися чоловіки 37 та 46 років.
Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України Та слідчі розпочали кримінальні провадження за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
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