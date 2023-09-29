Вбив та пограбував співмешканку: у Києві затримали підозрюваного у жорстокому нападі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві суд взяв під варту 33-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої жительки з корисливих мотивів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 26 вересня 2023 року підозрюваний прийшов до своєї 34-річної співмешканки. Знаходячись у її квартирі, чоловік вирішив заволодіти її цінним майном.
Вночі, коли жінка спала, зловмисник завдав їй удар ножем в область голови, який призвів до смерті потерпілої.
Вчинивши вбивство, чоловік викрав з квартири гроші, мобільні телефони та цінні речі. Після цього, зачинивши в іншій кімнаті 13-річну доньку вбитої, втік.
Зранку дівчинці вдалося вибратися з кімнати та покликати на допомогу.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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