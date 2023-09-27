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Побив до смерті, вивіз та закопав: на Київщині затримали зловмисника, який переховувався декілька років

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Трагедія трапилася ще восени 2020 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про зникнення 55-річної жінки, яка проживала у місті Вишгород, Київська область. Про це повідомляє ГУНП в Київській області, пише УНН.

Деталі  

Розшукові заходи тривали протягом декількох років. Правоохоронці Вишгородського управління встановили особу причетну до зникнення жінки.  

Ним виявився її співмешканець. Того фатального дня, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, між ними виникла сварка, у результаті якої чоловік руками завдав численних ударів по різних частинах тіла жінки, а потім задушив її.   

Аби приховати сліди злочину, фігурант зв’язав тіло загиблої дротом, загорнув у простирадло, помістив до дорожньої сумки та на своєму автомобілі вивіз у безлюдне місце поряд з Київським водосховищем, де і закопав вбиту, попередньо обливши її тіло великою кількістю розчинника.  

Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.  

За фактом умисного вбивства слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру [ч. 1 ст. 115 ККУ].  

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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