Избил до смерти, вывез и закопал: на Киевщине задержали злоумышленника, который скрывался несколько лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Трагедия случилась еще осенью 2020 года. Тогда в полицию поступило сообщение об исчезновении 55-летней женщины, которая проживала в городе Вышгород, Киевская область. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
Розыскные мероприятия продолжались в течение нескольких лет. Правоохранители Вышгородского управления установили лицо причастное к исчезновению женщины.
Им оказался ее сожитель. В тот роковой день, во время совместного распития алкогольных напитков, между ними возникла ссора, в результате которой мужчина руками нанес многочисленные удары по различным частям тела женщины, а затем задушил ее.
Чтобы скрыть следы преступления, фигурант связал тело погибшей проволокой, завернул в простыню, поместил в дорожную сумку и на своем автомобиле вывез в безлюдное место рядом с Киевским водохранилищем, где и закопал убитую, предварительно облив ее тело большим количеством растворителя.
Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.
По факту умышленного убийства следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении [ч. 1 ст. 115 УКУ].
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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