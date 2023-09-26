Вбивав та грабував: колишнього правоохоронця засудили до 13 років ув’язнення

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Прокурором у суді доведено, що чоловік з 2017 по 2021 рік вчинив п’ять зухвалих розбійних нападів на ювелірні магазини в різних районах міста Києва, заволодівши цінностями на 3,6 млн гривень.

Злочинець із рушницею вривався в приміщення магазинів, погрожував працівникам зброю, розбивав вітрини та забирав коштовності. З метою конспірації після скоєння злочину змінював одяг, пересувався пішки або громадським транспортом, прикриваючи обличчя медичною маскою.

Обвинуваченого затримали у червні 2021 року за підозрою у вбивстві знайомого. Перебуваючи у власній квартирі він з рушниці застрелив чоловіка, якого приревнував до дружини. Тіло вбитого він загорнув у килим та намагався втекти з місця події, проте був затриманий.

Під час обшуку за адресою його проживання правоохоронці вилучили зброю, яку він використовував під час розбійних нападів, та значну кількість викрадених ювелірних виробів із бирками.

Чоловіка визнано винним у вчиненні серії розбійних нападів та умисному вбивстві. Його засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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