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Убивал и грабил: бывшего правоохранителя приговорили к 13 годам заключения

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Приговором суда к 13 годам заключения приговорен убийца и серийный грабитель ювелирных магазинов. Обвиняемый – переселенец из Луганской области, уроженец рф, бывший полицейский. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокурором в суде доказано, что мужчина с 2017 по 2021 год совершил пять дерзких разбойных нападений на ювелирные магазины в разных районах города Киева, завладев ценностями на 3,6 млн гривен.

Преступник с ружьем врывался в помещения магазинов, угрожал работникам оружием, разбивал витрины и забирал драгоценности. С целью конспирации после совершения преступления менял одежду, передвигался пешком или общественным транспортом, прикрывая лицо медицинской маской.

Обвиняемого задержали в июне 2021 года по подозрению в убийстве знакомого. Находясь в собственной квартире он из ружья застрелил мужчину, которого приревновал к жене. Тело убитого он завернул в ковер и пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.

Во время обыска по адресу его проживания правоохранители изъяли оружие, которое он использовал во время разбойных нападений, и значительное количество похищенных ювелирных изделий с бирками.

Мужчина признан виновным в совершении серии разбойных нападений и умышленном убийстве. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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