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Зґвалтував та вбив 16-річну дівчину: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного

Зґвалтував та вбив 16-річну дівчину: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного

Київ • УНН

 • 400536 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках. Чоловік раніше судимий. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Цитата

«На затримання зловмисника були орієнтовані всі служби, а до пошуків задіяні не лише співробітники Кам'янського районного управління поліції, управління карного розшуку обласної поліції, а й Департаменту карного розшуку Нацполіції. Поліцейський встановили особу підозрюваного — 46-річного раніше судимого місцевого мешканця», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П'ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила звязок зі своєю 16-річною донькою. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваний побачив раніше йому знайому 16-річну дівчину, яка поверталася додому. Він почав її переслідувати та наздоганяти.

Пересвідчившись у відсутності людей, затиснувши рот дівчини рукою, чоловік силою затягнув потерпілу до закинутої ділянки місцевості. Надалі зґвалтував та задушив.

«Тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній», - інформує поліція.

За даними прокуратури, наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Доповнення

У Києві чоловік жорстоко побив та зґвалтував жінку. За кілька днів потерпіла померла в лікарні.

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