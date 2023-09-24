Изнасиловал и убил 16-летнюю девушку: на Днепропетровщине задержали подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На Днепропетровщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании 16-летней девушки в Пятихатках. Мужчина ранее судим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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«На задержание злоумышленника были ориентированы все службы, а к поискам задействованы не только сотрудники Каменского районного управления полиции, управления уголовного розыска областной полиции, но и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Полицейский установили личность подозреваемого — 46-летнего ранее судимого местного жителя», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что преступление было совершено 4 сентября около полуночи в городе Пятихатки. В полицию обратилась мать девушки и сообщила, что потеряла связь со своей 16-летней дочерью. Правоохранители сразу начали поиски девушки, привлекая весь личный состав полиции.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый увидел ранее ему знакомую 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Он начал ее преследовать и догонять.
Убедившись в отсутствии людей, зажав рот девушки рукой, мужчина силой затащил потерпевшую к заброшенному участку местности. В дальнейшем изнасиловал и задушил.
«Тело подростка с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли 5 сентября около 2:53 в зарослях возле одного из домов на улице Привокзальной», - информирует полиция.
По данным прокуратуры, сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Дополнение
В Киеве мужчина жестоко избил и изнасиловал женщину. Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.