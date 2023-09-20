У Києві чоловік жорстоко побив та згвалтував жінку: потерпіла померла в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Києві чоловік жорстоко побив та зґвалтував жінку. За кілька днів потерпіла померла в лікарні. Як повідомили в столичній прокуратурі, зловмисника затримали і вже відправили під врату на два місяці, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 16 вересня підозрюваний запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом вжити алкогольні напої. Надалі чоловік почав наполягати на інтимних стосунках. Отримавши від жінки відмову, зловмисник наніс їй численні удари руками в область голови, внаслідок яких потерпіла втратила свідомість.
Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував.
На наступний день жінка, яка через отримані травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані.
19 вересня потерпіла померла у лікарні.
Додамо
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 152 КК України та Оболонським районним судом м. Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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