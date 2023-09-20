В Киеве мужчина жестоко избил и изнасиловал женщину: потерпевшая умерла в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киеве мужчина жестоко избил и изнасиловал женщину. Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице. Как сообщили в столичной прокуратуре, злоумышленника задержали и уже отправили под стражу на два месяца, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 16 сентября подозреваемый пригласил к себе домой 53-летнюю женщину и предложил вместе употребить алкогольные напитки. В дальнейшем мужчина начал настаивать на интимных отношениях. Получив от женщины отказ, злоумышленник нанес ей многочисленные удары руками в область головы, в результате которых потерпевшая потеряла сознание.
Пользуясь беспомощным состоянием женщины, мужчина жестоко ее изнасиловал.
На следующий день женщина, которая из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться, была госпитализирована в тяжелом состоянии.
19 сентября потерпевшая скончалась в больнице.
Добавим
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 152 УК Украины и Оболонским районным судом г. Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
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