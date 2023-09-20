В Киеве мужчина жестоко избил и изнасиловал женщину: потерпевшая умерла в больнице

Детали

По данным следствия, 16 сентября подозреваемый пригласил к себе домой 53-летнюю женщину и предложил вместе употребить алкогольные напитки. В дальнейшем мужчина начал настаивать на интимных отношениях. Получив от женщины отказ, злоумышленник нанес ей многочисленные удары руками в область головы, в результате которых потерпевшая потеряла сознание.

Пользуясь беспомощным состоянием женщины, мужчина жестоко ее изнасиловал.

На следующий день женщина, которая из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 сентября потерпевшая скончалась в больнице.

Добавим

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 152 УК Украины и Оболонским районным судом г. Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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