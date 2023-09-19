Ґвалтував 6-річного хлопчика та змушував зніматися у порно: мешканець Полтавщини отримав 14 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Суд засудив до 14 років тюрми мешканця Полтавщини за зґвалтування 6-річного хлопчика та примушуванні його до участі в її створенні порно. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«... мешканця Полтавщини визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітнього, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні малолітнього до участі в її створенні (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.
Також вироком суду його на 3 роки позбавлено права займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням дітей, їх вихованням та проведенням дозвілля, обіймати посади пов’язані з роботою з особами віком до 18 років.
Деталі
Так, прокурор у суді довів, що засуджений упродовж декількох років розбещував та ґвалтував малолітнього хлопчика. Оскільки дідусь хлопчика був одружений із матірʼю засудженого, він бував у них дома та користувався довірою дитини, часто залишався за нею доглядати.
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«На момент початку вчинення протиправних дій хлопчику було 6 років. Вказані неправомірні дії він фіксував на мобільний телефон, примушуючи малолітнього до участі в створенні фото і відео порнографічного характеру, які в подальшому зберігав», - інформує ОГП.
Зазначається, що під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.
Окрім того, відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
До вступу вироку у законну силу суд залишив чоловіка під вартою.
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