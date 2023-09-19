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Насиловал 6-летнего мальчика и заставлял сниматься в порно: житель Полтавщины получил 14 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 624145 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы жителя Полтавщины за изнасилование 6-летнего мальчика и принуждении его к участию в создании порно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

«... житель Полтавщины признан виновным в развращении и изнасиловании малолетнего, хранении детской порнографии и принуждении малолетнего к участию в ее создании (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины). Он приговорен к 14 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Также приговором суда он на 3 года лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и проведением досуга, занимать должности связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет.

Детали

Так, прокурор в суде доказал, что осужденный в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетнего мальчика. Поскольку дедушка мальчика был женат на матери осужденного, он бывал у них дома и пользовался доверием ребенка, часто оставался за ним присматривать.

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«На момент начала совершения противоправных действий мальчику было 6 лет. Указанные неправомерные действия он фиксировал на мобильный телефон, принуждая малолетнего к участию в создании фото и видео порнографического характера, которые в дальнейшем хранил», - информирует ОГП.

Отмечается, что во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.

Кроме того, сведения о нем будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей.

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