Насиловал 6-летнего мальчика и заставлял сниматься в порно: житель Полтавщины получил 14 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы жителя Полтавщины за изнасилование 6-летнего мальчика и принуждении его к участию в создании порно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Цитата
«... житель Полтавщины признан виновным в развращении и изнасиловании малолетнего, хранении детской порнографии и принуждении малолетнего к участию в ее создании (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины). Он приговорен к 14 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.
Также приговором суда он на 3 года лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и проведением досуга, занимать должности связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет.
Детали
Так, прокурор в суде доказал, что осужденный в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетнего мальчика. Поскольку дедушка мальчика был женат на матери осужденного, он бывал у них дома и пользовался доверием ребенка, часто оставался за ним присматривать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд назначил жителю Прикарпатья максимальное наказание за изнасилование ребенка
«На момент начала совершения противоправных действий мальчику было 6 лет. Указанные неправомерные действия он фиксировал на мобильный телефон, принуждая малолетнего к участию в создании фото и видео порнографического характера, которые в дальнейшем хранил», - информирует ОГП.
Отмечается, что во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.
Кроме того, сведения о нем будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изнасиловал 13-летнюю девочку: злоумышленнику сообщено о подозрении