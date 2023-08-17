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Зґвалтував 13-річну дівчинку: зловмиснику повідомлено про підозру

Зґвалтував 13-річну дівчинку: зловмиснику повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1767822 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Київщині правоохоронці повідомили 52- річному чоловіку про підозру, який зґвалтував малолітню дівчинку, про це пише УНН з посиланням на очільника поліції Київщини Андрій Нєбитова.

Цитата

"Днями до нас звернулась стурбована бабуся потерпілої і повідомила про зникнення онуки. Дівчинку в невідомому напрямку повіз дорослий сусід», — зазначив Андрій Нєбитов.

Деталі

Правоохоронці оперативно розшукали авто зловмисника та затримали чоловіка, який вчинив відносно дитини сексуальне насильство.

Нині, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, фігурантові повідомили про підозру (ч. 4 ст. 152 ККУ). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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