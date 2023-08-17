Зґвалтував 13-річну дівчинку: зловмиснику повідомлено про підозру

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"Днями до нас звернулась стурбована бабуся потерпілої і повідомила про зникнення онуки. Дівчинку в невідомому напрямку повіз дорослий сусід», — зазначив Андрій Нєбитов.

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Правоохоронці оперативно розшукали авто зловмисника та затримали чоловіка, який вчинив відносно дитини сексуальне насильство.

Нині, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, фігурантові повідомили про підозру (ч. 4 ст. 152 ККУ). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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