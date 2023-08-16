Трагедія у Києві: двоє 12-річних дівчаток стрибнули з багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох 12-річних дівчаток, які стрибнули з 15 поверху будинку. Попередньо встановлено версію самогубства. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ поліції Києва у Telegram.
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“Сьогодні ввечері о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.
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