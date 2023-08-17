Изнасиловал 13-летнюю девочку: злоумышленнику сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На Киевщине правоохранители сообщили 52-летнему мужчине о подозрении, который изнасиловал малолетнюю девочку, об этом пишет УНН с ссылкой на главу полиции Киевщины Андрей Небитова.
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"На днях к нам обратилась обеспокоенная бабушка потерпевшей и сообщила об исчезновении внучки. Девочку в неизвестном направлении увез взрослый сосед», — отметил Андрей Небытов.
Детали
Правоохранители оперативно разыскали авто злоумышленника и задержали мужчину, который совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.
Сейчас, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, по факту совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, фигуранту сообщили о подозрении (ч. 4 ст. 152 УК). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
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