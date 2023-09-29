Убил и ограбил сожительницу: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком нападении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве суд взял под стражу 33-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве местной жительницы из корыстных побуждений. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 26 сентября 2023 года подозреваемый пришел к своей 34-летней сожительнице. Находясь в ее квартире, мужчина решил завладеть ее ценным имуществом.
Ночью, когда женщина спала, злоумышленник нанес ей удар ножом в область головы, который привел к смерти потерпевшей.
Совершив убийство, мужчина похитил из квартиры деньги, мобильные телефоны и ценные вещи. После этого, закрыв в другой комнате 13-летнюю дочь убитой, сбежал.
Утром девочке удалось выбраться из комнаты и позвать на помощь.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
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