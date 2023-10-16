В Киеве мужчину забили до смерти ради пароля от банковской карты: полиция задержала подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция задержала мужчин, которые в результате конфликта с помощью насилия и пыток пытались заставить потерпевшего сообщить пароль от его банковской карты. После смерти жертвы фигуранты спрятали его тело в мусоре. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, пишет УНН.
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“Как стало известно, погибший — уроженец Сумщины, который приехал в Киев на заработки. В тот день потерпевший вместе с знакомым как раз купил алкогольные напитки, а по дороге из магазина они встретили еще двух товарищей, которые пригласили их на застолье в строительный вагончик. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое фигурантов, 37 и 46 лет, избили сумчанина. В дальнейшем они узнали, что потерпевший имеет при себе мобильный телефон и банковскую карточку, на которой, вероятно, могут быть деньги. Чтобы получить пароль от карты, нападавшие начали зажимать ему пальцы гвоздодерами”, – рассказали в нацполиции.
Детали
В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о том, что на улице Канальной найдено тело мертвого мужчины.
При осмотре потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. Впоследствии вскрытие тела показало, что смерть мужчины наступила в результате полученных травм.
В течение суток оперативники столичного главка и отдела криминальной полиции территориального подразделения установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины 37 и 46 лет.
Подозреваемых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины И следователи начали уголовные производства по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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