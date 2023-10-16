В Киеве мужчину забили до смерти ради пароля от банковской карты: полиция задержала подозреваемых

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 19643 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 39589 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 47947 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 145246 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 80273 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 92071 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 265037 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78673 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128462 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168868 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 118820 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 189759 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 97683 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 51695 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 31817 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 145299 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 189937 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 265079 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 294915 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 345178 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 10518 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 31923 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 51808 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 97796 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64136 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

В Киеве мужчину забили до смерти ради пароля от банковской карты: полиция задержала подозреваемых

Киев • УНН

 • 1348801 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция задержала мужчин, которые в результате конфликта с помощью насилия и пыток пытались заставить потерпевшего сообщить пароль от его банковской карты. После смерти жертвы фигуранты спрятали его тело в мусоре. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, пишет УНН.

В Киеве мужчину забили до смерти ради пароля от банковской карты: полиция задержала подозреваемых

Цитата

“Как стало известно, погибший — уроженец Сумщины, который приехал в Киев на заработки. В тот день потерпевший вместе с знакомым как раз купил алкогольные напитки, а по дороге из магазина они встретили еще двух товарищей, которые пригласили их на застолье в строительный вагончик. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое фигурантов, 37 и 46 лет, избили сумчанина. В дальнейшем они узнали, что потерпевший имеет при себе мобильный телефон и банковскую карточку, на которой, вероятно, могут быть деньги. Чтобы получить пароль от карты, нападавшие начали зажимать ему пальцы гвоздодерами”, – рассказали в нацполиции.

Детали

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о том, что на улице Канальной найдено тело мертвого мужчины.

При осмотре потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. Впоследствии вскрытие тела показало, что смерть мужчины наступила в результате полученных травм.

В течение суток оперативники столичного главка и отдела криминальной полиции территориального подразделения установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины 37 и 46 лет.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины И следователи начали уголовные производства по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убил и ограбил сожительницу: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком нападении

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50