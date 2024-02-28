Троє підлітків до смерті побили чоловіка у парку на Харківщині, знімаючи відео - поліція
Київ • УНН
Трьом підліткам у віці 15-16 років повідомлено про підозру за побиття до смерті 62-річного чоловіка в парку в Краснограді та зйомку цього на відео.
Слідчі повідомили про підозру трьом підлітка за скоєння вбивства людини на Харківщині. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.
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В місті Красноград у місцевому парку виявили тіло чоловіка з численними травмами. Правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград.
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Зловмисникам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
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