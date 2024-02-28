Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Следователи сообщили о подозрении трем подросткам за совершение убийства человека на Харьковщине. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

В городе Красноград в местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами. Правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались трое 15 и 16-летних подростков, жителей города Красноград.

Несовершеннолетние забили 62-летнего мужчину до смерти. Свои действия снимали на видео - говорится в сообщении полиции.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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