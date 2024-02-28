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Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 16:03  •  10710 просмотра

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Трем подросткам в возрасте 15-16 лет сообщено о подозрении за избиение до смерти 62-летнего мужчины в парке в Краснограде и съемку этого на видео.

Следователи сообщили о подозрении трем подросткам за совершение убийства человека на Харьковщине. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

В городе Красноград в местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами. Правоохранители  установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались трое 15 и 16-летних подростков, жителей города Красноград.

Несовершеннолетние забили 62-летнего мужчину до смерти. Свои действия снимали на видео

- говорится в сообщении полиции.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им  избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности12 февраля 2024, 04:24 • 40042 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
krasnogradКрасноград
kharkivХарьков
Троє підлітків до смерті побили чоловіка у парку на Харківщині, знімаючи відео - поліція
Three teenagers beat a man to death in a park in Kharkiv region while filming video - police
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Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

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