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В Оболони подросток забил бездомного деревянной палкой: ему сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

На Оболони 16-летний парень до смерти забил бездомного деревянной палкой после конфликта. Он задержан, открыто уголовное производство и избрана мера пресечения.

В Оболони подросток забил бездомного деревянной палкой: ему сообщили о подозрении

В Киеве на Оболони 16-летний подросток забил до смерти бездомного деревянной палкой. Он распивал с погибшим алкоголь, а затем поконфликтовал и избил его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. 

Детали

Следователи установили, что несовершеннолетний в столице познакомился с бездомным мужчиной возле супермаркета. А впоследствии они начали вместе употреблять спиртные напитки. У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт. Спор перерос в толчки, парень схватил палку и нанес мужчине более 40 ударов по голове и телу.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. Однако спасти не смогли, он умер через 2 дня.

В Киеве выпивший мужчина убил 14-летнего подростка23.10.23, 12:10 • 357765 просмотров

Подростку объявили о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Суд к несовершеннолетнему исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В городе Красноград Харьковской области трое подростков до смерти избили мужчину в парке. Тело 62-летнего погибшего нашли прохожие.

Лилия Набока

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