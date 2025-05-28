В Оболони подросток забил бездомного деревянной палкой: ему сообщили о подозрении
Киев • УНН
На Оболони 16-летний парень до смерти забил бездомного деревянной палкой после конфликта. Он задержан, открыто уголовное производство и избрана мера пресечения.
В Киеве на Оболони 16-летний подросток забил до смерти бездомного деревянной палкой. Он распивал с погибшим алкоголь, а затем поконфликтовал и избил его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Следователи установили, что несовершеннолетний в столице познакомился с бездомным мужчиной возле супермаркета. А впоследствии они начали вместе употреблять спиртные напитки. У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт. Спор перерос в толчки, парень схватил палку и нанес мужчине более 40 ударов по голове и телу.
Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. Однако спасти не смогли, он умер через 2 дня.
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Подростку объявили о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Суд к несовершеннолетнему исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
В городе Красноград Харьковской области трое подростков до смерти избили мужчину в парке. Тело 62-летнего погибшего нашли прохожие.