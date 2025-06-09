Викрали хлопця і вимагали мільйон доларів викупу: в Одесі вирок суду отримали учасники злочинного угруповання

В Одесі п’ятьох учасників організованої злочинної групи засудили за викрадення людини та вимагання 1 млн доларів, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

.... п’ятьох учасників організованої групи визнано винними у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України) - йдеться у повідомленні.

Вироком суду трьох учасників засуджено до 10 років позбавлення волі, ще двох – до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у березні 2021 року в Одесі організована група викрала місцевого мешканця – сина підприємців. Його незаконно утримували, вимагаючи від родичів викуп у розмірі 1 млн доларів США за звільнення.

Після викрадення потерпілого перевезли до Києва, де спільними зусиллями правоохоронців учасників групи було затримано, а потерпілого – звільнено.

На вирок суду вони очікували під вартою.

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