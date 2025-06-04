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Одесу вночі масовано атакували російські дрони: є поранений

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Вночі російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, застосувавши понад 20 БпЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури та один поранений, дев'ять людей потребували психологічної підтримки.

Одесу вночі масовано атакували російські дрони: є поранений

Одесу вночі російські війська вчергове масовано атакували ударними безпілотниками - понад 20, відомо про одного постраждалого, повідомили у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в Одеській обласній прокуратурі, де показали наслідки, пише УНН.

Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Постраждала одна людина

- написав Кіпер.

Деталі

За даними прокуратури, 4 червня вночі збройні сили рф атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО", - повідомив Кіпер.

У прокуратурі уточнили, що пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств.

Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою

- зазначив Кіпер.

5 людей постраждали від нічної атаки дронів рф на Одесу: показали наслідки03.06.25, 08:42 • 3674 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Олег Кіпер
Одеса
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