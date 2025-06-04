Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики
Эксклюзив
05:30 • 2382 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 17501 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 38053 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 31746 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 206693 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 160127 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 259295 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 129804 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 232412 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 141766 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.1м/с
70%
751мм
Популярные новости

200-летний презерватив, украшенный эротическим искусством, выставлен в Рейксмузеуме в Амстердаме

3 июня, 20:34 • 12751 просмотра

россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

3 июня, 21:59 • 10506 просмотра

В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов

3 июня, 22:42 • 12931 просмотра

Крым обозначили российским: на международной встрече обнаружили "некорректное изображение" территории Украины

00:23 • 12458 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

02:32 • 10570 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 83624 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 154723 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 206693 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 259295 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 218909 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 47402 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 154723 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 122849 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 125136 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 109780 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Ночью российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, применив более 20 БпЛА. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и один раненый, девять человек нуждались в психологической поддержке.

Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый

Одессу ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали ударными беспилотниками - более 20, известно об одном пострадавшем, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Одесской областной прокуратуре, где показали последствия, пишет УНН.

Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Пострадал один человек

- написал Кипер.

Детали

По данным прокуратуры, 4 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БпЛА.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО", - сообщил Кипер.

В прокуратуре уточнили, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи, складские помещения частных предприятий.

Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой

- отметил Кипер.

5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия03.06.25, 08:42 • 3654 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесса
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9