Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, применив более 20 БпЛА. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и один раненый, девять человек нуждались в психологической поддержке.
Одессу ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали ударными беспилотниками - более 20, известно об одном пострадавшем, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Одесской областной прокуратуре, где показали последствия, пишет УНН.
Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Пострадал один человек
Детали
По данным прокуратуры, 4 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БпЛА.
"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО", - сообщил Кипер.
В прокуратуре уточнили, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи, складские помещения частных предприятий.
Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой
5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия03.06.25, 08:42 • 3654 просмотра