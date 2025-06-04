Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый

Одессу ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали ударными беспилотниками - более 20, известно об одном пострадавшем, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Одесской областной прокуратуре, где показали последствия, пишет УНН.

Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Пострадал один человек

По данным прокуратуры, 4 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БпЛА.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО", - сообщил Кипер.

В прокуратуре уточнили, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи, складские помещения частных предприятий.

Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой