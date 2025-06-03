5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
2 июня, 18:59 • 34033 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 65160 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 93012 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 104444 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 180775 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 166479 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 163815 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 211006 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 215112 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 123451 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.4м/с
70%
750мм
Популярные новости

"Несмотря на попытки россии": Сибига поздравил Анналену Бербок с избранием на должность президента Генассамблеи ООН

2 июня, 20:44 • 15123 просмотра

На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

2 июня, 23:33 • 12098 просмотра

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

01:38 • 18755 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

02:41 • 4534 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

03:12 • 10413 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 34033 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 180775 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 341549 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 383263 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 396917 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Марк Рютте

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Одесса

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 132129 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 138501 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 217077 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 156554 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 185647 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Гривна

5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Ночью 3 июня российские войска атаковали Одессу дронами, ранив пятерых мирных жителей. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и склад с продуктами питания.

5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия

Пятеро мирных жителей пострадали из-за атаки дронов российских войск по Одессе, сообщили в Одесской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших возросло до 5 человек", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 3 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, складские помещения частного предприятия, автомобили горожан.

Как уточнил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеского удара загорелся склад с продуктами питания.

Один из пяти раненых, по данным Кипера, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.

Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв03.06.25, 07:17 • 2042 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесса
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9