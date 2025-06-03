5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия
Киев • УНН
Ночью 3 июня российские войска атаковали Одессу дронами, ранив пятерых мирных жителей. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и склад с продуктами питания.
Пятеро мирных жителей пострадали из-за атаки дронов российских войск по Одессе, сообщили в Одесской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Количество пострадавших возросло до 5 человек", - сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, 3 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, складские помещения частного предприятия, автомобили горожан.
Как уточнил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеского удара загорелся склад с продуктами питания.
Один из пяти раненых, по данным Кипера, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.
Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв03.06.25, 07:17 • 2042 просмотра