5 человек пострадали от ночной атаки дронов рф на Одессу: показали последствия

Пятеро мирных жителей пострадали из-за атаки дронов российских войск по Одессе, сообщили в Одесской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших возросло до 5 человек", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 3 июня ночью вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, складские помещения частного предприятия, автомобили горожан.

Как уточнил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеского удара загорелся склад с продуктами питания.

Один из пяти раненых, по данным Кипера, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.

Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв