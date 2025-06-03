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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В результате ночной атаки россиян в Одессе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв

В Одессе из-за ночной атаки россиян повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и сгорели автомобили. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

По его словам, информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення

- отметил Труханов.

Он добавил, что уже в скором времени коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку.

Напомним

Ночью 24 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.

Вражеский удар по Одессе: количество жертв возросло до двух23.05.25, 19:18 • 2554 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Одесса
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