Ночью россияне атаковали Одессу: повреждены дома, авто, предварительно обошлось без жертв
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян в Одессе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
В Одессе из-за ночной атаки россиян повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и сгорели автомобили. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
По его словам, информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення
Он добавил, что уже в скором времени коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку.
Напомним
Ночью 24 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.
Вражеский удар по Одессе: количество жертв возросло до двух23.05.25, 19:18 • 2554 просмотра