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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Вночі росіяни атакували Одесу: пошкоджено будинки, авто, попередньо обійшлося без жертв

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок нічної атаки росіян в Одесі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Вночі росіяни атакували Одесу: пошкоджено будинки, авто, попередньо обійшлося без жертв

В Одесі через нічну атаку росіян пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та згоріли автівки. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

За його словами, інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

На місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення

- зазначив Труханов.

Він додав, що вже незабаром комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання.

Нагадаємо

Вночі 24 травня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури.

Ворожий удар по Одесі: кількість жертв зросла до двух 23.05.25, 19:18 • 2554 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Одеса
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