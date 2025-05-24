Окупанти знову атакували припортову інфраструктуру Одещини
Київ • УНН
Вночі 24 травня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури, триває документування воєнного злочину.
Уночі російські війська знову атакували припортову інфраструктуру Одещини, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
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За даними слідства, 24 травня вночі збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками.
Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури. Огляд триває, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин рф
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Кількість жертв російської атаки на Одесу зросла до двох24.05.25, 10:09 • 1062 перегляди