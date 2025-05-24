Кількість жертв російської атаки на Одесу зросла до двох
Київ • УНН
Вчора росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. У лікарні помер 41-річний чоловік, збільшивши кількість загиблих до двох.
Атака рф на Одесу забрала життя двох людей, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік
Доповнення
Напередодні, 23 травня, ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Відразу було відомо, що одна людина загинула - працівник порту, 8 було поранено.
росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту: 1 загинув, 8 поранені23.05.25, 16:40 • 1936 переглядiв