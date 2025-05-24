Количество жертв российской атаки на Одессу возросло до двух

Атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Количество жертв вчерашней атаки россиян по Одессе увеличилось. К сожалению, от полученных ранений, в больнице скончался 41-летний мужчина - написал Кипер.

Дополнение

Накануне, 23 мая, враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Сразу было известно, что один человек погиб - работник порта, 8 были ранены.

Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту: 1 погиб, 8 ранены