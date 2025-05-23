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Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту: 1 погиб, 8 ранены

Киев • УНН

 • 370 просмотра

23 мая россия атаковала Одесский порт двумя баллистическими ракетами. Погиб работник порта, еще восемь гражданских получили ранения. Повреждена инфраструктура и техника.

Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту: 1 погиб, 8 ранены

Сегодня, 23 мая, россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту. Погиб работник порта, восемь получили ранения – также гражданские работники предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра развития общин и территорий Украины Сергея Кулебы.

Детали

По словам Кулебы, четверо из травмированных в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.

В результате атаки, по словам Кулебы, также повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта – только гражданская инфраструктура – сообщает Кулеба.

Информацию Сергея Кулебы в своем Telegram-канале подтвердил и руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего… Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого

 - написал Кипер в своем Telegram.

В целом за время большой войны рф повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов. Пострадали 106 гражданских лиц.

В Харьковской области умер пострадавший от удара рф коммунальщик23.05.25, 11:19 • 2052 просмотра

Андрей Кулик

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