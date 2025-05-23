Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту: 1 погиб, 8 ранены

Сегодня, 23 мая, россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту. Погиб работник порта, восемь получили ранения – также гражданские работники предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра развития общин и территорий Украины Сергея Кулебы.

По словам Кулебы, четверо из травмированных в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.

В результате атаки, по словам Кулебы, также повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта – только гражданская инфраструктура – сообщает Кулеба.

Информацию Сергея Кулебы в своем Telegram-канале подтвердил и руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего… Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого