В Харьковской области умер пострадавший от удара рф коммунальщик
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Купянска один из раненых коммунальщиков скончался в больнице. Медики борются за жизнь другого пострадавшего от обстрела.
Коммунальщик, пострадавший в результате вражеского обстрела Купянска в Харьковской области, умер, врачи борются за жизнь второго пострадавшего, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Утренний обстрел Купянска. Одного из раненых коммунальщиков, к сожалению, не удалось спасти. Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего
Напомним
Ранее было известно о двух раненых коммунальщиках в результате вражеского обстрела Купянска.
Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков23.05.25, 10:39 • 572 просмотра