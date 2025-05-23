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В Харьковской области умер пострадавший от удара рф коммунальщик

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В результате утреннего обстрела Купянска один из раненых коммунальщиков скончался в больнице. Медики борются за жизнь другого пострадавшего от обстрела.

В Харьковской области умер пострадавший от удара рф коммунальщик

Коммунальщик, пострадавший в результате вражеского обстрела Купянска в Харьковской области, умер, врачи борются за жизнь второго пострадавшего, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Утренний обстрел Купянска. Одного из раненых коммунальщиков, к сожалению, не удалось спасти. Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего

- написал Синегубов.

Напомним

Ранее было известно о двух раненых коммунальщиках в результате вражеского обстрела Купянска.

Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков23.05.25, 10:39 • 572 просмотра

Юлия Шрамко

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