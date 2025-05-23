В Харьковской области умер пострадавший от удара рф коммунальщик

Коммунальщик, пострадавший в результате вражеского обстрела Купянска в Харьковской области, умер, врачи борются за жизнь второго пострадавшего, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.



Утренний обстрел Купянска. Одного из раненых коммунальщиков, к сожалению, не удалось спасти. Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего - написал Синегубов.



Напомним

Ранее было известно о двух раненых коммунальщиках в результате вражеского обстрела Купянска.

Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков