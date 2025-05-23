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Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій
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Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

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На Харківщині помер постраждалий від удару рф комунальник

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська один з поранених комунальників помер у лікарні. Медики борються за життя іншого постраждалого від обстрілу.

На Харківщині помер постраждалий від удару рф комунальник

Комунальник, постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська у Харківській області, помер, лікарі борються за життя другого постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ранковий обстріл Куп’янська. Одного з поранених комунальників, на жаль, не вдалося врятувати. Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого

- написав Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше було відомо про двох поранених комунальників внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська.

Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників23.05.25, 10:39 • 586 переглядiв

Юлія Шрамко

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