На Харківщині помер постраждалий від удару рф комунальник
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська один з поранених комунальників помер у лікарні. Медики борються за життя іншого постраждалого від обстрілу.
Комунальник, постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська у Харківській області, помер, лікарі борються за життя другого постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ранковий обстріл Куп’янська. Одного з поранених комунальників, на жаль, не вдалося врятувати. Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого
Нагадаємо
Раніше було відомо про двох поранених комунальників внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська.
Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників23.05.25, 10:39 • 586 переглядiв