На Харківщині помер постраждалий від удару рф комунальник

Комунальник, постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська у Харківській області, помер, лікарі борються за життя другого постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.



Ранковий обстріл Куп’янська. Одного з поранених комунальників, на жаль, не вдалося врятувати. Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого - написав Синєгубов.



Нагадаємо

Раніше було відомо про двох поранених комунальників внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська.

Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників