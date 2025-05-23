росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту: 1 загинув, 8 поранені

Сьогодні, 23 травня, росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. Загинув працівник порту, восьмеро отримали поранення– також цивільні працівники підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра розвитку громад та територій України Сергія Кулеби.

За словами Кулеби, четверо із травмованих у важкому стані. Усім їм надається допомога.

Внаслідок атаки, зі слів Кулеби, також пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура – повідомляє Кулеба.

Інформацію Сергія Кулеби у своєму Telegram-каналі підтвердив і керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого… Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного