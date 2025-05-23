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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

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The Guardian

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росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту: 1 загинув, 8 поранені

Київ • УНН

 • 648 перегляди

23 травня росія атакувала Одеський порт двома балістичними ракетами. Загинув працівник порту, ще вісім цивільних отримали поранення. Пошкоджено інфраструктуру та техніку.

росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту: 1 загинув, 8 поранені

Сьогодні, 23 травня, росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. Загинув працівник порту, восьмеро отримали поранення– також цивільні працівники підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра розвитку громад та територій України Сергія Кулеби.

Деталі

За словами Кулеби, четверо із травмованих  у важкому стані. Усім їм надається допомога. 

Внаслідок атаки, зі слів Кулеби, також пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура – повідомляє Кулеба.

Інформацію Сергія Кулеби у своєму Telegram-каналі підтвердив і керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого… Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного

 - написав Кіпер у своєму Telegram.

Загалом за час великої війни рф пошкодила та знищило майже 400 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 30 суден. Постраждало 106 цивільних осіб.

На Харківщині помер постраждалий від удару рф комунальник23.05.25, 11:19 • 2076 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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