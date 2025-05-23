росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту: 1 загинув, 8 поранені
Київ • УНН
23 травня росія атакувала Одеський порт двома балістичними ракетами. Загинув працівник порту, ще вісім цивільних отримали поранення. Пошкоджено інфраструктуру та техніку.
Сьогодні, 23 травня, росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. Загинув працівник порту, восьмеро отримали поранення– також цивільні працівники підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра розвитку громад та територій України Сергія Кулеби.
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За словами Кулеби, четверо із травмованих у важкому стані. Усім їм надається допомога.
Внаслідок атаки, зі слів Кулеби, також пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.
Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура – повідомляє Кулеба.
Інформацію Сергія Кулеби у своєму Telegram-каналі підтвердив і керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.
Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого… Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного
Загалом за час великої війни рф пошкодила та знищило майже 400 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 30 суден. Постраждало 106 цивільних осіб.
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