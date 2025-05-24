Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области
Киев • УНН
Ночью 24 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры, продолжается документирование военного преступления.
Ночью российские войска снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области, сообщили в Одесской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 24 мая ночью вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры. Обзор продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление рф
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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