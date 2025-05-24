Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников
08:00 • 3912 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

06:14 • 10383 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 76608 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 86207 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 63792 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 77455 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 67444 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53056 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 51948 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 46968 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.3м/с
47%
747мм
Популярные новости

Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне на свой день рождения

23 мая, 22:51 • 9768 просмотра

Комбинированный обстрел Киева: много пострадавших, пожары и повреждения в нескольких районах

23 мая, 23:19 • 11833 просмотра

В масштабной спецоперации разоблачена киберпреступная сеть из рф, заразившая 300 тыс. компьютеров по всему миру

24 мая, 01:54 • 3250 просмотра

Войска рф продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

24 мая, 02:22 • 6204 просмотра

В ГСЧС показали последствия российской массированной атаки дронов и баллистики на Киев этой ночью: фото

02:43 • 12558 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

08:00 • 3948 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 76624 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 172570 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 266606 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 346835 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Кличко

Рустем Умєров

Каш Патель

Эммануэль Бонн

Актуальные места

Киев

Киевская область

Италия

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 10916 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 12320 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 17049 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 25873 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

23 мая, 14:47 • 28431 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Форбс

9К720 Искандер

Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

Ночью 24 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры, продолжается документирование военного преступления.

Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

Ночью российские войска снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области, сообщили в Одесской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 24 мая ночью вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры. Обзор продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление рф

- сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Количество жертв российской атаки на Одессу возросло до двух24.05.25, 10:09 • 798 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный прокурор Украины
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,612.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,547.88