Ворожий удар по Одесі: кількість жертв зросла до двух
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Одеському порту, кількість загиблих зросла до двох. У лікарні помер 71-річний одесит, також відомо про вісьмох поранених.
Внаслідок удару по Одесі кількість жертв зросла до двух. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит
Доповнення
Сьогодні, 23 травня, росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. Загинув працівник порту, восьмеро отримали поранення– також цивільні працівники підприємства.