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Вражеский удар по Одессе: количество жертв возросло до двух

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В результате ракетного удара по Одесскому порту, количество погибших возросло до двух. В больнице скончался 71-летний одессит, также известно о восьми раненых.

Вражеский удар по Одессе: количество жертв возросло до двух

В результате удара по Одессе количество жертв возросло до двух. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит, сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит

- сообщил Кипер.

Дополнение

Сегодня, 23 мая, россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту. Погиб работник порта, восемь получили ранения – также гражданские работники предприятия.

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