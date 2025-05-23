Вражеский удар по Одессе: количество жертв возросло до двух
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Одесскому порту, количество погибших возросло до двух. В больнице скончался 71-летний одессит, также известно о восьми раненых.
В результате удара по Одессе количество жертв возросло до двух. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит, сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит
Дополнение
Сегодня, 23 мая, россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту. Погиб работник порта, восемь получили ранения – также гражданские работники предприятия.