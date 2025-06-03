5 людей постраждали від нічної атаки дронів рф на Одесу: показали наслідки

П'ятеро мирних жителів постраждали через атаку дронів російських військ по Одесі, повідомили в Одеській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Кількість постраждалих зросла до 5 людей", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 3 червня вночі збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками.

Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі містян.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожого удару загорівся склад з продуктами харчування.

Один із п'яти поранених, за даними Кіпера, шпиталізований у стані середнього ступеню тяжкості. Іншим допомога була надана на місці.

Вночі росіяни атакували Одесу: пошкоджено будинки, авто, попередньо обійшлося без жертв