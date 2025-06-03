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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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5 людей постраждали від нічної атаки дронів рф на Одесу: показали наслідки

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Вночі 3 червня російські війська атакували Одесу дронами, поранивши п'ятьох мирних жителів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та склад з продуктами харчування.

5 людей постраждали від нічної атаки дронів рф на Одесу: показали наслідки

П'ятеро мирних жителів постраждали через атаку дронів російських військ по Одесі, повідомили в Одеській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Кількість постраждалих зросла до 5 людей", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 3 червня вночі збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками.

Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі містян.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожого удару загорівся склад з продуктами харчування.

Один із п'яти поранених, за даними Кіпера, шпиталізований у стані середнього ступеню тяжкості. Іншим допомога була надана на місці.

Вночі росіяни атакували Одесу: пошкоджено будинки, авто, попередньо обійшлося без жертв03.06.25, 07:17 • 2044 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Олег Кіпер
Одеса
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