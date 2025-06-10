Ночью в Одессе прогремели взрывы, враг атакует город ударными дронами
Киев • УНН
Ночью 10 июня в Одессе прогремели взрывы. Городской голова призвал жителей находиться в безопасных местах, поскольку враг атакует город ударными беспилотниками.
В Одессе в ночь на вторник, 10 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
До этого он призвал одесситов находиться в безопасных местах.
Центральная часть города, будьте осторожны
В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг атакует город ударными беспилотниками.
Напомним
В ночь на 4 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, применив более 20 БпЛА. Была повреждена гражданская инфраструктура, один человек был ранен, девять человек нуждались в психологической поддержке.
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