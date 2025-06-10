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Ночью в Одессе прогремели взрывы, враг атакует город ударными дронами

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Ночью 10 июня в Одессе прогремели взрывы. Городской голова призвал жителей находиться в безопасных местах, поскольку враг атакует город ударными беспилотниками.

Ночью в Одессе прогремели взрывы, враг атакует город ударными дронами

В Одессе в ночь на вторник, 10 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

Детали

 До этого он призвал одесситов находиться в безопасных местах.

Центральная часть города, будьте осторожны

- написал Труханов.

В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг атакует город ударными беспилотниками.

Напомним

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, применив более 20 БпЛА. Была повреждена гражданская инфраструктура, один человек был ранен, девять человек нуждались в психологической поддержке.

В Одессе вандалы разбили стекло саркофага с греческими артефактами на Приморском бульваре09.06.25, 17:46 • 2650 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Беспилотный летательный аппарат
Одесса
Tesla
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