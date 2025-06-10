Ночная атака дронов на Одессу: есть погибшие и раненые, разрушения значительные
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов на Одессу есть погибший, по меньшей мере четверо раненых. Разрушены жилые дома, административное здание станции экстренной медицинской помощи и повреждены кареты скорой.
В результате ночной атаки ударными беспилотниками на Одессу погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
По его словам, еще три человека госпитализированы. Зафиксировано попадание в жилой дом.
На месте работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь. Разрушения значительные, их оценку проведут утром. Людям уже предлагают временное размещение
В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате российской атаки погиб 59-летний мужчина и по меньшей мере четыре человека ранены.
"Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. ... Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет", - написал Кипер.
Напомним
В результате ночной атаки ударными беспилотниками на Одессу повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью в Одессе прогремели взрывы, враг атакует город ударными дронами10.06.25, 01:31 • 2572 просмотра