Ночная атака дронов на Одессу: есть погибшие и раненые, разрушения значительные

В результате ночной атаки ударными беспилотниками на Одессу погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

По его словам, еще три человека госпитализированы. Зафиксировано попадание в жилой дом.

На месте работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь. Разрушения значительные, их оценку проведут утром. Людям уже предлагают временное размещение